فروجي: “للفوز بالبطولة علينا الإستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية”

الرياضة
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فروجي: “للفوز بالبطولة علينا الإستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب اتحاد العاصمة، تيري فروجي، بعد الفوز المحقق أمس الجمعة أمام شبيبة القبائل بـ1-0، أن على فريقه المواصلة على هذا النسق، لإنهاء مرحلة الذهاب بأفضل طريقة.

وصرح تيري فروجي، خلال ندوته الصحفية: “الفوز بالبطولة يتطلب الإستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، خارج الديار، كما في ملعبنا”.

وأضاف: “تنتظرنا مباريات كبيرة، وعلينا الحفاظ على نسقنا العالي، لأن هدفنا أنهاء مرحلة الذهاب في بأفضل طريقة”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، ينفرد بصدارة ترتيب المحترف الأول، برصيد 29 نقطة، وبفارق 6 نقاطعن أقرب ملاحقيه شبيبة القبائل.


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