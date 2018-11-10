فروجي: “للفوز بالبطولة علينا الإستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، تيري فروجي، بعد الفوز المحقق أمس الجمعة أمام شبيبة القبائل بـ1-0، أن على فريقه المواصلة على هذا النسق، لإنهاء مرحلة الذهاب بأفضل طريقة.

وصرح تيري فروجي، خلال ندوته الصحفية: “الفوز بالبطولة يتطلب الإستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، خارج الديار، كما في ملعبنا”.

وأضاف: “تنتظرنا مباريات كبيرة، وعلينا الحفاظ على نسقنا العالي، لأن هدفنا أنهاء مرحلة الذهاب في بأفضل طريقة”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، ينفرد بصدارة ترتيب المحترف الأول، برصيد 29 نقطة، وبفارق 6 نقاطعن أقرب ملاحقيه شبيبة القبائل.