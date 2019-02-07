فروجي: ” ما عشته في بجاية كان يشبه حربا دموية..كأننا لسنا في 2019″

أشاد المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي بالحكم عبيد شارف الذي أدار المباراة الأخيرة التي جمعت فريق سوسطارة بمولودية بجاية بملعب الوحدة المغاربية.

“كنا نعلم أن الأمور ستكون معقدة أمام مولودية بجاية، بالنظر إلى وضعيتهم في سلم الترتيب، لكنني لم أعتقد أنها ستتعقد إلى هذه الدرجة”.

“يجب أن نشيد بشجاعة الحكم، الذي كان قويا بالرغم من الضغط الكبير الذي عاشه خلال تلك المباراة، لكن نهاية المباراة ضننت أنها الحرب..ربما أنا لم أعش الحرب من قبل في حياتي لكنني شاهدت المصابين في كل مكان، كما أننا كانا عرضة للمقذوفات في طريقنا إلى غرف تغيير الملابس، صراحة لم أكن أتوقع أن نعيش شيئا مماثلا في 2019”.