فروجي: “نبحث عن تحقيق أول فوز هذا الموسم”

أكد “تيري فروجي” مدرب إتحاد العاصمة، أن الفريق حضر جيدا لمباراة “أولمبي المدية” ويريد تحقيق أول إنتصار هذا الموسم.

وقال “فروجي” في تصريح للموقع الرسمي لإتحاد العاصمة: “حضرنا جيدا لهذه المباراة ونحن جاهزون”.

وأضاف: “لدينا مجموعة شابة والجميع يريد التطور والعمل في الفريق، المشروع الرياضي سيأخذ بعض الوقت ونريد أن نكون الأفضل دائما”.

وتابع: “اللاعبون لديهم الكثير من الإمكانيات لكن يجب توظيفها بشكل جيد في المباريات وعازمون على تحقيق الانتصارات”.

وختم كلامه: “بهذه الإرادة والعزيمة يمكننا تقديم مباريات كبيرة طوال الموسم”.