فروجي يصل الجزائر وعنتر يحيى في الإستقبال

وصل ظهر اليوم الأحد، المدرب الجديد لإتحاد العاصمة، تيري فروجي، الى أرض الجزائر، بعدما تحصل في الساعات الماضية، على تصريح بالدخول من السلطات الرسمية.

ووجد التقني الفرنسي، في إستقباله مُديره الرياضي، عنتر يحيى، الذي إلتقط صورة من يراه المنقذ لأبناء سوسطارة، هذا الموسم.

ويعيش الفريق الأحمر والأسود، فترة عصيبة في الأسابيع الماضية، ما بين خسارة كأس السوبر والنتائج المُخيبة في البطولة.

وكان بطل ملحمة أم درمان، قد طالب من أنصار النادي الصبر عليه وعلى برنامجه، والتي ستأتي على المدى المتوسط حسبه.