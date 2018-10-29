فروجي يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة أولمبي المدية

كشف الفرنسي، تيري فروجي، مدرب اتحاد العاصمة، عن قائمة لاعبيه المعنيين، بمواجهة أولمبي المدية، غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الـ12 من البطولة.

وعرفت التشكيلة لتي تم الكشف عنها، تحسبا لهذه المواجهة، غياب كل من بن شاعة، كودري، وبن خماسة، بسبب الإصابة.

من جهة أخرى، عاد المدافع الأيمن للإتحاد، ربيع مفتاح، لقائمة الفريق، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وضمت قائمة لاعبيي اتحاد العاصمة، المعنيين بمواجهة أولمبي المدية، غدا الثلاثاء، كل من: “زيماموش، منصوري، برفان، عرجي، مزغراني، بن شيخون، مفتاح، شرفي، بن موسى، شافعي، شيتة، بن غيث، بن حمود، سعيود، يايا، مزيان، حامية، ايبارا، ومحيوص”.