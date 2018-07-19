فروجي: “ينتظرنا عمل كبير وعلينا التأكيد في بولوغين”

أعرب تيري فروجي، مدرب اتحاد العاصمة، عن سعادته بالفوز المحقق على حساب رايون سبور الروندي، رغم تأكيده أن الفريق لازال في حاجة لعمل كبير.

وصرح تيري فروجي عقب اللقاء: “هذه المباراة جاءت بعد تربصين شاقين، ورغم ذلك كان علينا الظهور بوجه جيد في أول مباراة لنا”.

وأضاف: “الشوط الأول كان متساويا بين الفريقين، المنافس عرف كيف يستغل إحدى الفرص ليحولها إلى هدف، لكننا تمكنا من العودة في النتيجة في وقت قصير”.

وتابع: “تعديل النتيجة في وقت مبكر، سمح للاعبينا بالتحكم في المباراة بعد ذلك، وتحقيق فوز في أول خرجة لنا مفيد للمعنويات”.

وختم تيري فروجي: “رغم الفوز المحقق، لازال ينتظرنا عمل كبير خاصة في الجانب التقني، وعلينا تأكيد نتيجة الذهاب في ملعبنا، لأن ذلك سيكون له معنى كبير لأنصارنا”.