“فروجي” يُحذر من عين مليلة !

أكد “تيري فروجي” مدرب إتحاد العاصمة، أن مباراة فريقه اليوم الجمعة أمام عين مليلة لن تكون سهلة.

وقال “فروجي” في تصريح للموقع الرسمي للفريق: “المباراة أمام عين مليلة ستكون صعبة، لأنهم منظمين بطريقة مميزة”.

وأضاف: “يمتازون بدفاع جيد، وحتى الهجوم يسجل العديد من الأهداف خارج الديار مثلما حدث مع مولودية الجزائر“.

وتابع: “علينا أن نحاول طوال المباراة التي لن تكون سهلة وهذا حسب ما شاهدته من أداء لفريق عين مليلة”.

في حين ختم كلامه: “لا يجب ترك المساحات لمهاجمي الخصم، وعلينا استغلال كل الفرص التي تتاح لنا”.