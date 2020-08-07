فروخي: إعداد مرسوم خاص لتنظيم الصيادين الحرفيين في شكل تعاونيات

أفاد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد فروخي، أنه يتم حاليا التحضير لإصدار مرسوم خاص لتنظيم الصيادين الحرفيين في شكل تعاونيات مهنية في مختلف مجالات الصيد البحري.

وقال الوزير عقب زيارة تفقد ومعاينة لمشاريع ومنشآت صيدية بمدينة دلس، أن هناك مرسوم خاص قيد الإعداد يتعلق بتنظيم الصيادين الحرفيين في شكل تعاونيات بإشراك المجتمع المدني، تجسيدا لبرنامج تفعيل الإقتصاد الصيدي في شقه المتعلق بمجال الصيد البحري.

وأضاف الوزير، أن هذا المرسوم يندرج ضمن برنامج عمل الحكومة ويمكن أن يوسع ليشمل مجال تربية المائيات، معتبرا أن إنشاء التعاونيات آلية جماعية تشمل متعاملين في المجال في مختلف الأحجام ولهم القدرة البشرية والمادية على العمل ضمن هذا الإطار.

وأوضح فروخي، أن هذه التعاونيات تحمل طابعا إقتصاديا وتجاريا، يمكن منتسبيها من الإستثمار في المجال إلى جانب الإنتاج والتسويق، مضيفا أن الوزارة تفكر حاليا في إدراج تسهيلات قانونية لهذا التنظيم الجديد حتى يكون عمليا وميدانيا ويسهل الإنخراط فيه والإستفادة من مزاياه من طرف المهنيين المعنيين على وجه الخصوص.