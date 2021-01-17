فروخي: إقامة شراكة مع متعاملين لنقل التكنولوجيا في صناعة السفن

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أنه سيتم إقامة شراكة مع متعاملين لنقل التكنولوجيا في صناعة السفن.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء مجمع تكنولوجي متخصص في التكوين لصناعة السفن بوهران بداية من شهر فيفري.

وبخصوص صناعة السفن أكد فروخي أنها ستكون في ميناء الحمدانية بشرشال، ميناء بوهارون، وميناء وهران.

كما سيتم عقد ندوة إفتراضية الخميس المقبل لإحصاء الرغبات في صناعة السفن وكذا الصيد في أعالي البحار.

وأعلن فروخي، عن تفعيل إتفاقية الصيد في أعالي البحار قريبا بموريتانيا والسنغال، السودان وربما الجيبوتي أيضا.

وكشف أن الوزارة في إتصال مع موريتانيا لإعادة بعث شراكة في الصيد البحري وتربية المائيات والتكوين.

وفي سياق متصل، أوضح فروخي أن الهدف هو تنويع الثروة السمكية للمواطن والعمل على تحسين الأسعار خاصة سمك السردين.

وأشار إلى أن شعبة تربية المائيات لديها نسبة نمو معتبرة، وتأتي بقدرة لتمويل السوق الجزائرية رغم ظروف الجائحة.

وقال الوزير، أن شعبة تربية المائيات يمكن تطويرها، وسيتم صناعة أول قفص جزائري للأسماك خلال هذه الأسابيع.