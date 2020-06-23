فروخي.. إنتاج الجمبري في بسكرة وورقلة وتربية المائيات يمكنها تموين السوق

أفاد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد احمد فروخي، عن وجود إنتاج الجمبري في بسكرة وورقلة، التي تعتبر شيئا إيجابيا.

وأوضح الوزير أن تربية المائيات يمكنها تموين السوق لأن الجزائر تملك قدرات كبيرة في هذا المجال والدليل التجربة الناجحة في الصحراء.

وأشار فروخي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن سمك القط يتم تربيته بالبحيرات في المناطق الصحراوية كجانت، والتي لديها قدرات لتطوير هذه الشعبة.

وتعهد الوزير، بالعمل مع الجميع بالتوافق والتوازن والنجاعة اللازمة من أجل ترقية وتطوير قطاع الصيد البحري.