فروخي: تخصيص ميناء “سيدنا يوشع” بتلمسان للصيد في أعالي البحار

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، أن ميناء “سيدي يوشع” بدائرة الغزوات سيخصص للصيد في أعالي البحار.

وأوضح الوزير خلال زيارته للميناء أمس، أنه سيتم الانطلاق قريبا في دراسة حول تكييف هذا المرفق للصيد في أعالي البحار.

وأضاف الوزير، أن الهدف يكمن في إيجاد حلول مناسبة بصفة تسمح للميناء باستقبال السفن الكبيرة عوض قوارب المهن الصغيرة.

و سيعرف الميناء إنجاز هياكل جديدة على غرار مبنى اداري، و خانات الصيادين وفضاء لبيع السمك.

بالإضافة إلى محطة للتزويد و ورشة لتصليح السفن ومصنع للجليد و ورشة لإصلاح الشباك.

كما أعطى الوزير تعليمات باستحداث لجنة تضم مديرية الصيد البحري وممثلين عن صغار الصيادين والسلطات المحلية.

وستعمل اللجنة على إحصاء كل الناشطين في مجال الصيد وتحويل وضعيتهم من هواة الى محترفين، مشددا على تكوين الصيادين.