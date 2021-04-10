فروخي: تطوير الصيد في أعالي البحار لمواجهة نقص الأسماك في الجزائر

كشف وزير الصيد البحري، سيد أحمد فروخي، اليوم السبت، عن وضع إستراتيجية هامة لمواجهة نقص الإنتاج البحري للأسماك بالجزائر.

وأورد فروخي، أنه سيتم تطوير وترقية قطب الصيد في أعالي البحار.

ويأتي ذلك، بتوفير كل الإمكانيات والسفن الكبرى التي تسمح بالإبحار في المناطق البعيدة وبأعالي البحار، وتخصيص ورشات لتأهيلها وصيانتها.

وقد تم إنشاء 3 أقطاب كبرى لتسيير الصيد في أعالي البحار، منها قطب بعنابة على مستوى الناحية الشرقية.

وكذا قطب وآخر بتيبازة في الناحية الوسطى، وقطب ثالث في الناحية الغربية للوطن.

ويأتي ذلك، قصد تطوير شعبة الصيد في أعالي البحار.

وكذا بناء السفن الكبرى على مستوى ورشات بموانئ جزائرية، بإستغلال للطاقات والمؤسسات الجزائرية.

كما أوضح الوزير بأنه تم الإنطلاق في إنجاز ورشات ومشاريع جديدة لإصلاح السفن الكبيرة والمتوسطة.

بالإضافة إلى إقتناء رافعات كبيرة وأجهزة تقنية حديثة لإخراج السفن الكبيرة وإصلاحها على مستوى هذه الموانئ.

ويشرف وزير الصيد البحري اليوم السبت، على لقاء جهوي بولاية عنابة، حول تطوير وترقية قطب للصيد في أعالي البحار بالمنطقة الشرقية.

وتم تنظيم اللقاء، للتشاور مع المهنيين الذين ينشطون في مجال الصيد في أعالي البحار بالمنطقة الشرقية.

و كذا حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.