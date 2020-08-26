فروخي: تمكين عديمي المستوى الإستفادة من تكوين في تخصص بحار مؤهل

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، بأن دائرته الوزارية بصدد العمل حاليا لإصدار مرسوم تنفيذي يمكن عديمي المستوى الإستفادة من تكوين في تخصص بحار مؤهل.

وقال فروخي عقب إشرافه رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، على افتتاح ورشة تقنية حول التكفل باحتياجات التكوين في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية ، بأن العمل جار حاليا من أجل حل مشكل تكوين البحارة عديمي المستوى التعليمي، حيث سيتم قريبا إصدار مرسوم تنفيذي يسمح لهذه الفئة الاستفادة من تكوين في تخصص بحار مؤهل دون شرط مستوى السنة الثانية متوسط.

وأضاف الوزير، أنه من بين أهم ما يتضمنه هذا المرسوم، قيام المعني بهذا التكوين، الذي يتوج بشهادة تأهيل، بتكوين تأهيلي تطبيقي في البحر لفترة قصيرة لا تتجاوز 4 أشهر حسب التخصص يتخللها دروس نظرية لمدة ساعتين مرتين في الأسبوع.

وأشار الوزير، إلى أن المستفيدين سيتمكنون من هذا التكوين الذي يتوج بشهادة تأهيل، من مزايا متعددة تتمثل أهمها في التأمين الإجتماعي والدعم لبعث وتطوير النشاط في المجال.