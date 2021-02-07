فروخي: سيتم انشاء مجمع تكنولوجي لبناء وصيانة السفن وتربية المائيات

اشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، على ورشة وطنية حول تقييم وتدعيم انشاء المجمع التكنولوجي لبناء وصيانة سفن الصيد البحري وصناعة تربية المائيات.

وذلك بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف، بحضور ممثلين عن عدة وزارات، باحثين، صناعيين ومكاتب دراسات في المجال.

ليتم التوقيع علي اتفاقيتين، الأولى بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومؤسسة تصليح البواخر.

والثانية بين عدد من المؤسسات الوطنية ومعاهد البحث لتفعيل مجمع لصناعة تربية المائيات.

أين سيسمح بضمان انتاج معدات وتجهيزات الاقفاص العائمة وستفتح بدائل للوفرة الوطنية، توفير الشغل، تفادي الاستيراد والانتقال إلى التصدير.

علما ان الوزارة الوصية شرعت في إنشاء مجمع تكنولوجي لبناء وصيانة سفن الصيد البحري وصناعة تربية المائيات بوهران.

لتلبية طلبات محلية وفق معايير تكنولوجية وتقنية، اين اكد الوزير سيد احمد فروخي، انها معالم أساسية لمواجهة تحديات الاقتصاد البحري.

وذلك من خلال الاستثمار في مجال صناعة السفن وتربية المائيات ستسمح بتوفير منتوج ذات نوعية وبأقل تكلفة.