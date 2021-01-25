فروخي: ضبط أسواق منتوجات الصيد البحري لضمان إستقرارها

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، عن ضبط أسواق منتوجات الصيد البحري والعمل على ضمان استقرارها.

وأضاف الوزير أثناء زيارة إلى ولاية تلمسان، أن البرنامج الجديد لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيتضمن ضبط الأسواق.

وقال الوزير، أنه وسيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن اقتراحات لتوسيع العمل مع قطاعات أخرى لتنظيم نشاط الصيد البحري.

وشدد فروخي على ضرورة التنسيق مع قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني لتكوين الشباب في مختلف الصناعات وخلق مناصب شغل.

وفي سياق حديثه عن تربية المائيات، ذكر فروخي أنه يجب المرور إلى المرحلة الثانية المتعلقة باستغلال الثروات الوطنية.

خاصة تصنيع الأقفاص العائمة والسفن وإشارات التنبيه والتوجيه الخاصة بالصيد البحري لتطوري الإقتصاد الوطني.

وأردف الوزير قائلا أن “برنامج الحكومة في مجال الصيد البحري يطمح إلى التوجه نحو الصيد في أعالي البحار”.