فروخي: منح الدعم للمشاريع سيكون مرتبطا ببرنامج الحكومة لتنمية شعبة الصيد البحري

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، أنه لا يمكن منح الدعم في قطاع الصيد البحري أو تربية المائيات دون أن يكون مرتبطا ببرنامج الحكومة الذي يهدف إلى رفع نسبة الإدماج المحلي في هذه الشعبة الحيوية.

وأضاف الوزير في حوار لجريدة ليبرتي نشر أمس الإثنين، أنه من غير الممكن الإستمرار في منح الدعم أو الرخص في مجال الصيد البحري وتربية المائيات دون ان يكون ذلك مرتبطا بالبرنامج الحكومي المبني على دفتر أعباء والرامي إلى تحقيق إدماج التجهيزات محليا.

و أشار فروخي إلى أن الحكومة لديها كل ما يلزم ولكن لا يمكن أن نسير بنفس النهج، كما تعتزم تصنيع كل تجهيزات الصيد البحري محليا قدر الإمكان حتى وإن إقتضى الأمر في البداية الإعتماد على شركاء أجانب.

و ذكر الوزير بأن الجزائر تحصي 30 مزرعة بطاقة إنتاج 10 ٱلاف طن، مؤكدا أن القطاع يعتزم إنشاء 100 مزرعة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة و ذلك عن طريق إدخال طرق جديدة في الصيد البحري لزيادة الإنتاج وهو ما سينعكس على أسعار السمك التي ستكون معقولة.