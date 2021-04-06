فروخي يدعو المتعاملين لاقتراح مشاريعهم في مجال بناء وصيانة السفن

أكد وزير الصيد البحري، سيد احمد فروخي بضرورة تمويل ومرافقة المستثمرين بمجال بناء وصيانة السفن، ميدانيا عبر آليات ودفتر شروط.

وأشار فروخي، إلى أن القطاع دعا المتعاملين لاقتراح مشاريعهم وبناء البرنامج المسطرة، على أساس هذه المعطيات.

وعن المشاكل التي يعاني منها القطاع، قال فروخي،إن هناك نقص في قطع غيار، مشيرا لوجود نقص المقترحات رغم أهمية المجال.

وأضاف الوزير أن طموح القطاع مع وزارة الصناعة هو تطوير النسيج الصناعي الوطني.

وأفاد فروخي،أن مصالحه أعطت أهمية كبيرة لجانب تكوين اليد العاملة المختصة،مردفا أن قانون المالية المقبل سيحمل تسهيلات في هذا المجال.

وقال المتحدث “سنستمع لكل المستثمرين في هذا المجال وسنركز على تقديم كل التسهيلات للمضي قدما بتطوير شعبة صناعة وصيانة السفن”.

وأردف الوزير على وجود 60 مشروع، استثماري لمتعاملين عموميين، وخواص تم تسجيله في المنصة الرقمية المخصصة لجمع المعطيات والبيانات.