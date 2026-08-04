فروزينوني يتمسك بخدمات غجيميس

يواصل الدولي الجزائري، فارس غجيميس، خطف الأنظار في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما رفض ناديه فروزينوني الإيطالي عرضًا جديدًا للتخلي عن خدماته.

مؤكدًا تمسكه باستمرار اللاعب رغم الاهتمام المتزايد من أندية بريطانية.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق، جيانلوكا دي مارزيو، أن إدارة فروزينوني رفضت عرضًا من نادي رينجرز الأسكتلندي، بلغت قيمته نحو 10 ملايين يورو، من أجل التعاقد مع الجناح الجزائري.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذا الرفض جاء بعد أيام فقط من إسقاط عرض آخر تقدم به سيلتيك، بلغت قيمته نحو 6 ملايين جنيه إسترليني.

وأشار دي مارزيو، إلى أن النادي الإيطالي لا ينوي التفريط في خدمات غجيميس خلال الميركاتو الحالي، إلا في حال تلقيه عرضًا يتراوح بين 15 و20 مليون يورو.

ويعكس هذا الموقف القيمة الفنية التي بات يحظى بها اللاعب داخل فروزينوني، بعد المستويات التي قدمها، والتي جعلته محل اهتمام أندية أوروبية عدة.

ويبدو أن المنافسة بين قطبي الكرة الأسكتلندية، رينجرز وسيلتيك، لن تكون سهلة، في ظل تمسك فروزينوني بمطالبه المالية المرتفعة. ما قد يدفع الأندية الراغبة في ضم غيجيمس إلى تحسين عروضها خلال الأيام المقبلة.