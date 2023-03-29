فرونتكس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ويوروبول يناقشون تعزيز حدود شنغن

كشفت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، جنبًا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية ويوروبول. عن خطط لإدخال تقنيات مبتكرة من أجل زيادة تعزيز منطقة شنغن التي لا حدود لها.

وشارك مدير المفوضية الأوروبية للحدود وشنغن والتأشيرات ، ماتياس أويل ، وكذلك المدير التنفيذي لفرونتكس ، هانز ليجتنز . ونائب المدير التنفيذي لليوروبول ، مديرية القدرات ، لويس دي أوزيبيو راموس ، في المؤتمر الذي عقد في وارسو ، بولندا. في التي نوقشت هذه القضية.

وقال مدير الاتحاد الأوروبي للحدود وشينغن وفيزا إن الاتحاد الأوروبي يستثمر في هندسة تكنولوجيا المعلومات الجديدة. من أجل جعل الكتلة الكيان الأكثر تقدمًا عندما يتعلق الأمر بحماية الحدود.

كما قال إن الاجتماع بمثابة منصة للحوار من أجل مناقشة الحلول التشغيلية لجمع البيانات. وكذلك تحديد القوة والقيود المحتملة للتقنيات المبتكرة المؤهلة للدول الأعضاء فيما يتعلق بحماية الحدود الداخلية.

في الوقت نفسه ، قال المدير التنفيذي لفرونتكس ، هانز ليجتنز ، إن الوكالة تسعى جاهدة لدمج التقنيات المتطورة. في إدارة الحدود بالإضافة إلى جهود إنفاذ القانون.

المراقبة الجوية المتقدمة والتصوير عبر الأقمار الصناعية، على سبيل المثال، يمكن أن توفر مراقبة في الوقت الحقيقي. لمناطق حدودية شاسعة ونائية. مما يمكن من اكتشاف المعابر غير القانونية والأنشطة المشبوهة بدقة أكبر.

كما أشار ليجتنس إلى أنه يمكننا أيضًا اكتشاف قارب في محنة وسط البحر الشاسع وتنبيه مراكز الإنقاذ الوطنية. وإنقاذ الأرواح التي ربما فقدت لولا ذلك.

خلال المؤتمر، ناقش ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع سلطات إنفاذ القانون وحرس الحدود. إمكانية اكتشاف مهربي البشر وكذلك المسافرين المعرضين لمخاطر عالية. وطرق مراقبة وتعقب المركبات المشتبه في قيامها بأنشطة غير مشروعة ، من بين أمور أخرى.

كما تستقبل السلطات في دول الاتحاد الأوروبي تدفقاً من الأشخاص الذين يحاولون دخول هذه الأراضي بطريقة. غير قانونية وغالباً ما يستخدمون طرقًا محفوفة بالمخاطر.