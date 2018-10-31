فريال.. مثلت في برنامج تحريات لأنني ممثلة مسرحية

صرحت فريال في برنامج ماوراء الجدران، أنها مثلت في برنامج “تحريات” على أساس أن هوايتها التمثيل وهي ممثلة مسرحية.
و قالت أيضا، أنها لا تعمل في مجمع النهار و لاعلاقة لها بالصحافة.
شهدت ولاية قسنطينة، اليوم الأربعاء، إنطلاق فعاليات الجلسات الجهوية لمنطقة الشرق الجزائري، المنظمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
وأشرف الأمين العام لذات الوزارة، على إنطلاق…
أصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح اليوم الأربعاء إثر حريق منزل بسبب البارود ببريكة ولاية باتنة.
وحسب مصادر محلية فان الحادث بدأ اثناء اطلاق للبارود كان…
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وحسب مصادر النهار فإن الحادثة وقعت عندما كان…
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