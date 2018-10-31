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فريال.. مثلت في برنامج تحريات لأنني ممثلة مسرحية

المجتمع
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فريال.. مثلت في برنامج تحريات لأنني ممثلة مسرحية
بقلم م. ر

صرحت فريال في برنامج ماوراء الجدران، أنها مثلت في برنامج “تحريات” على أساس أن هوايتها التمثيل وهي ممثلة مسرحية.

و قالت أيضا، أنها لا تعمل في مجمع النهار و لاعلاقة لها بالصحافة.


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