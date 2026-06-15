فريال ممي تتوّج بطلة لإفريقيا في “السامبو”

أهدت البطلة فريال وفاء ممي، الجزائر ميدالية ذهبية، في البطولة الإفريقية لـ “السامبو” بعد تتويجها بلقب وزن 72 كلغ.

وتألقت البطلة الجزائرية في منافسات الطبعة الـ 20 من بطولة إفريقيا التي ستختتم اليوم الاثنين بالقاهرة المصرية. بعدما انطلقت المنافسات يوم الجمعة الـ 12 جوان.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، فريال وفاء ممي، على إنجازها القاري، الذي يشهد مشاركة 26 دولة إفريقية وحوالي 300 رياضي ورياضية.

وتعتبر “السامبو” رياضة قتالية روسية وفن متخصص بالتشابك. وهي لعبة مشهورة فى روسيا يمارسها الجنود الروس ضمن تدريباتهم للدفاع عن النفس.

وتعني كلمة “سامبو” الدفاع عن النفس من دون سلاح، وهي رياضة حديثة نسبيًا وطورها الجيش الروسي عام 1920 لتطوير قدراته على القتال القريب بدون سلاح.

حيث يسمح في هذه الرياضة باللكمات والركلات وضربات الفخذ واستخدام المرفقين والركبتين بشكل منتظم، بالإضافة إلى الرميات، والقبضات، والخنق، والأقفال باستثناء معصم الوقوف أو الطيران.

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