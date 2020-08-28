فريحة هيام: التقيد بآجال إنجاز مشاريع القطاع دون الإخلال بالنوعية

شدّدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين ، فريحة هيام، على ضرورة التقيد بآجال الإنجاز للمشاريع دون الإخلال بالنوعية.

وأضافت الوزيرة خلال توقفها في الزيارة الميدانية التي قادتها إلى مشروع إنجاز مركز للتكوين المهني بسيدي عبد الله والثاني بتسالة المرجة بولاية الجزائر والمختص في الزراعة الدقيقة الذي سيستقبل نسبا عالية من المتكونين، أنها زارت هذه المشاريع قبل 3 أشهر وتمثل هذه الزيارة الثانية والزيارة قبل الأخيرة من المفروض.

كما أوضح الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد، أهمية التخصصات التي ستنطلق في كلا المركزين كالتكوين في البرمجة والتسويق الالكتروني وغيرها ، أما عن مركز تسالة المرجة فهو لا يقل أهمية عن سابقه لكونه سيستقبل حاملي المشاريع المبتكرة في هذا المجال.