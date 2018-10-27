“فريدة”.. جزائرية تفوز بلقب أفضل مربية أطفال في فرنسا

فازت الجزائرية “فريدة مكجون” بلقب أفضل مربية أطفال في فرنسا، في مسابقة نظمها أولياء الأطفال، ومن المنتظر أن تحصل اليوم السبت على الجائزة في باريس.

ووصفت جريدة “لوباريزيان” الفرنسية التي أوردت الخبر، الجزائرية فريدة بـ “اللؤلؤة النادرة” وحلم كل الأولياء، نظرا لمعاملتها المميزة للأطفال.

فريدة البالغة من العمر 48 سنة كبرت وترعرعت في الجزائر و تعيش في مدينة مارسيليا حاليا، لا ترد طلبا لأولياء الأطفال وتعمل حتى في يوم عطلتها مثلما كشفت عنه ذات الجريدة.

وتعامل الأطفال وكأنهم أبنائها وتتقاسم معهم الكثير من الأمور، وهو ما جعل الأولياء يختارونها كأفضل مربية لأطفالهم.

ومن المنتظر أن تحصل “فريدة” التي تنحدر من منطقة القبائل، على “جائزة المربيات” من قبل الإتحاد الإجتماعي “CFTC Santé” الذي يدافع عن مساعدي الأمهات.

جائزة المريبات هي لقب فخري، من شأنه أن يضاف إلى سيرتها الذاتية ويثريها، كما ستحصل أيضا على بطاقة دفع بقيمة 250 أورو.