فريدة حرحار عن الروكور: حسبي الله ونعم الوكيل في من كان سبب وفاته

تحدثت الفنانة فريدة حرحار، عن صديقها وزميلها الراحل فريد قسايسية والمعروف بـ”فريد الروكور”، والذي توفي صبيحة اليوم، بشكل مفاجئ.

وهاجمت حرحار، في مداخلة لها عبر تلفزيون “النهار”، والذي يتواجد بمنزل عزاء الفنان بعين النعجة في العاصمة، من كان سببا في وفاته، مؤكدة إن حالته كانت مؤسفة.

وقالت فتيحة حرحار: “حسبي الله ونعم الوكيل في من كان سبب وفاته، مات مقنوط، لم يعطوه مستحقاته، وكانت حالته مؤسفة”.

وأكدت حرحار، إن الروكور، كان قلبه أبيض، وكان يسأل عن الجميع قائلة: “إذا كاش ما قال أسمحولو، قلبو أبيض”.

وكشفت صديقة الفنان الراحل، إن كان خائفا من ان يمرض ولا يجد من يعتني به، فرحل بهدوء.

هذا وانتقل إلى رحمة الله، الفنان القدير فريد قسايسية والمعروف بفريد الروكور، صبيحة اليوم الإثنين، إثر إصابته بسكتة قلبية، عن عمر ناهز 62 سنة. وسيدفن الراحل، بعد ظهر اليوم، في مقبرة المالحة، بالجزائر العاصمة.

وشارك فريد الروكور، في العديد من الأعمال الفنية الكبيرة، على غرار، “ناس ملاح سيتي”، و”جمعي فاميلي”، و”سوق الحاج لخضر” وسلسلة “دار لعجب”، وعدة أعمال أخرى.