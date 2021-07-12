قناة النهار فريدة حرحار:” فريد الروكور”خويا مات بالقنطة .. حسبي الله ونعم الوكيل في لي كان سبابو بقلم قناة النهار نشر في 12 جويلية 2021 - 12:27 فريدة حرحار وفريد الروكور شارك غرِّد 2041 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959388 اقرأ أيضا تمديد الدورة البرلمانية .. حكومة جديدة .. محليات في الأفق .. صيف ساخن سياسيا قناة النهار 29 جوان طفلي عـ.نيف مع الناس منذ وفاة والده..كيف أتعامل معه؟ قناة النهار 22 جوان بشار: التذبذب في توزيع المياه يثير إستياء المواطنين المطالبين بحلول سريعة قناة النهار 24 جوان صحة ونصيحة: إلتهاب الأذن الخارجية.. أعراضها وأسبابها قناة النهار 03 جويلية