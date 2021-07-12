فريدة كريم توجه نداءً لكل من لم يدفع مستحقات الفنان الراحل فريد الروكور

طالبت الممثلة الجزائرية، فريدة كريم، والمعروفة بخالتي بوعلام، من الأشخاص الذين تعامل معهم الفنان الراحل فريد قسايسية، تسديد مستحقاته العالقة لعائلته.

وقالت خالتي بوعلام، في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”: “أطلب من كل من لم يدفع مستحقات الفنان الراحل، إن يسددها لعائلته”، كاشفة إن الكثير من المُنتجين الذين تعامل معهم الفنان الراحل، لم يدفعوا له مستحقاته.

وأضافت الفنانة:”عانى فريد كثيرا من التهميش وحتى الأشخاص الذين تعامل معهم لم يمنحوه مستحقاته، وهم يعرفون أنفسهم، هو الآن في دار الحق، رجعولوا حقو”.

وتابعت فريدة كريم: “هذا العام عام أسود، فقدنا الكثير من الوجوه الفنية.. صحيح إن فريد كان يعاني من ارتفاع الضغط، لكن القلق أثر عليه، الله يرحموا”.

للإشارة، فقد تم نقل جثمان الممثل الراحل فريد الروكور الى المستشفى للمعاينة من قبل الطبيب الشرعي، لمعرفة ظروف والأسباب الحقيقية لوفاته، حسب موفد تلفزيون “النهار” لمنزل عزاء الفنان الراحل.