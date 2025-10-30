فريدي يواصل زيارته لمشروع خط السكة الحديدية بشار–تندوف–غار جبيلات

واصل المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية عز الدين فريدي، زيارته لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف – غار جبيلات على مسافة 950 كلم.

وشرع المدير العام للوكالة منذ الأربعاء وحتى نهار اليوم الخميس، بمعاينة ورشات مقطع الخط الرابط بين حماقير. وأم العسل على مسافة 440 كلم. إلى جانب الجزء الممتد من حماقير إلى العبادلة مسافة 100 كلم.

وتزامنت هذه الزيارة الميدانية التي وقف خلالها على عديد الورشات، مع انتهاء أشغال وضع آخر كمرة خرسانية بالجسر الكبير في النقطة الكيلومترية 226 صبيحة اليوم الخميس. قبيل أيام على انتهاء آجالها التي كانت محددة بتاريخ الـ 31 من أكتوبر. حيث كانت ورشة إنجاز هذه المنشأة السككية الكبيرة إحدى النقاط التي أمر الوزير بتدعيمها. والرفع من وتيرة تشييدها أثناء زيارته الأخيرة للمشروع.

