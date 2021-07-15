قناة النهار سمير عبدون يثور غضبا إثر وفـ.ـاة صديقه فريد الروكور بالقنطة بقلم قناة النهار نشر في 15 جويلية 2021 - 16:37 فريد الروكور شارك غرِّد 502 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960883 اقرأ أيضا ضياف ربي: 9 شقيقات يعشنّ وحدهنّ في ظروف قاهرة وسط الجبال والغابات بجيجل.. "واحد ماكاين في كتافنا" قناة النهار 14 جويلية وزير الداخلية: رئيس الجمهورية شخصيا يتابع ما يجري في منطقة الحرائق بخنشلة قناة النهار 09 جويلية دلال خير: رضيع أحبه الكثيرون يعاني من مرض القلب يتطلب إجراء عملية جراحية وتكاليف أخرى أرقت العائلة قناة النهار 02 جويلية تيزي وزو: أول دفعة من فئة الصم البكم تجتاز شهادة البكالوريا بمركز إجراء للنظاميين قناة النهار 24 جوان