فريد الملالي ضمن أحسن عشرة مراوغين في أوروبا

سجّل صانع ألعاب نادي أنجي الفرنسي، الدولي الجزائري فريد الملالي، اسمه ضمن قائمة أكثر عشرة لاعبين نجاحا في المراوغات. في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم.

وحسب آخر إحصائية لموقع “Pop foot” الفرنسي، المتخصص في الأرقام القياسية، فقد احتل خريج مدرسة بارادو، المركز الرابع في قائمة أفضل عشرة لاعبين قياما بالمراوغات الناجحة في الدوريات الخمسة الكبرى.

ودخل اللاعب الجزائري، فريد الملالي، هذه القائمة بعد أدائه الرائع في مواجهة فريقه أنجي أمام باريس سان جيرمان. يوم التاسع نوفمبر الماضي، برسم الجولة الـ11 من “الليغ 1”.

فرغم خسارة أنجي هذه المواجهة، تمكن الملالي من القيام بتسع مراوغات ناجحة.

واحتل فريد الملالي المركز الرابع في هذه القائمة، متخلفا بثلاث مراوغات فقط عن صاحب المركز الأول، لاعب ليستر سيتي، الغاني إيساكو فاتاو.