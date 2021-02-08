فريد بوقايس رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى

أنتخب فريد بوقايس اليوم الإثنين، رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، خلفا لسابقه عبد الحكيم ديب.

وصرح فريد بوقايس، لتلفزيون “النهار”، عقب انتخابه رئيسا جديدا لاتحاد ألعاب القوى،: “نتمنى إعادة ألعاب القوة الجزائرية لمستواها الحقيقي”.

وكشف بوقايس، عن أولى القرارات التي يسعى لاتخاذها مضيفا: “سأقترح على أعضاء المكتب، تقديم طلب للوزارة الوصية، من أجل تأجيل البطولة الإفريقية“.

وأوضح فريد بوقايس: “من الصعب التحضير لهذه المنافسة في ظرف ثلاثة أشهر، حيث لا يحق لنا تشويه سمعة بلد كالجزائر”.