فريد بولاية يعلق على تعيين بيتكوفيتش مدربا للخضر

تحدث الدولي الجزائري، فريد بولاية، نجم نادي الغرافة القطري، عن تعيين المدرب البوسني، فلادجيمير بيتكوفيتش، على رأس العارضة الفنية للخضر.

وقال بولاية، في تصريح لموقع “win win”: “أتمنى أن تكون الأمور جيدة بالنسبة للمنتخب الوطني، نحن ضمن صفوف الجماهير حاليًا”.

كما أضاف: “بخصوص المدرب الجديد، أنا لا أعرفه، ولكن أتمنى أن تصبح الأمور جيدة في المستقبل وسنرى ما يمكننا فعله”.

وتابع فريد بولاية: “أنا حاليًا مشجع للمنتخب الوطني، هناك العديد من اللاعبين الممتازين وجيل جديد وأهم شيء أن تكون الأمور جيدة”.