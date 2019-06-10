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فريد معطاوي: “فتاة سيدي موسى هي نفسها التي ورطت بن يوسف في قضية الكوكايين”

الرياضة
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فريد معطاوي: “فتاة سيدي موسى هي نفسها التي ورطت بن يوسف في قضية الكوكايين”
بقلم النهار أونلاين

دافع الإعلامي الجزائري فريد معطاوي نائب رئيس تحرير جريدة الخبر على المقال الذي نشرته جريدته والذي تحدث من خلاله عن وقوع فضيحة أخلاقية في بيت الخضر خلال تربص شهر مارس الماضي.

وأكد فريد معطاوي لدى نزوله ضيفا على قناة النهار أمسية اليوم الإثنين على وجود زيارة لأحد الفتياة للمركز الفني لتحضير المنتخباتا لوطنية بسيدي موسى شهر مارس الماضي.

وأضاف أنها نفس الفتاة التي ورطت لاعب شبيبة القبائل بن يوسف في قضية الكوكايين، كما رد معطاوي على صمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم لمدة 10 أيم كاملة عن نشر الخبر كدليل قاطع على صحته.


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