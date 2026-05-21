فريد ملولي: “سنُعيد وفاق سطيف إلى منصات التتويج ونستقدم أفضل اللاعبين”

أكد المدير الرياضي الجديد لنادي وفاق سطيف، فريد ملولي، عزمه على إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية بين كبار الأندية. وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب توليه مهامه رسميًا، للكشف عن أبرز ملامح المشروع الرياضي الجديد للنادي.

وقال ملولي في تصريحاته: “أطلب من الأنصار الرُقيّ بفكرهم، والاقتناع بأنهم يناصرون ناديًا عالميًا. فهم سيكونون الواجهة ومنصة الارتقاء والعودة إلى تحقيق الإنجازات”.

مضيفًا: “الهدف واضح، وهو إعادة وفاق سطيف إلى منصة التتويجات واستقدام أفضل اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة”.

وشدّد المدير الرياضي الجديد على أنه يحظى بثقة كاملة من الشركة المالكة: “تم منحي كامل الصلاحيات من طرف الشركة المالكة سونلغاز من أجل تسيير الجانب الرياضي بكل شفافية.” وأضاف بلهجة حاسمة: “سنستقدم لاعبين من الصف الأول مهما كانت القيمة المالية، لأن وفاق سطيف يستحق أسماء كبيرة”.

وفيما يتعلق بالأسماء السابقة التي صنعت أمجاد النادي، أوضح ملولي: “ليس لدي مشكل للعمل مع عبد الحكيم سرار أو حسان حمار، لكن القرار يبقى بيد الإدارة والمُلّاك”.

أما بخصوص العارضة الفنية، فأكد المتحدث أن ملف المدرب لم يحسم بعد: “لحد الآن، لا يوجد اسم محدد لتدريب الفريق، لكننا سنتعاقد مع مدرب يليق بتاريخ وفاق سطيف”.

وختم فريد الملولي تصريحاته بالتأكيد على استغلال خبرته الكروية والإعلامية لخدمة النادي: “سأستغل خبرتي لاعبا ومحللا في التلفزيون العمومي لاختيار اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة للفريق”.