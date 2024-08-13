فريطاس يؤكد نجاح إستراتيجية مكافحة حرائق الغابات

قال المدير الفرعي لحماية الأملاك الغابية بالمديرية العامة للغابات سعيد فريطاس، اليوم الثلاثاء، أن الإستراتيجية الحالية المتبناة لمكافحة حرائق الغابات ناجحة.

وكشف ذات المسؤول، لدى تدخله في برنامج “ضيف الصباح “للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم التحكم في جميع الحرائق التي شبت مؤخرا ببعض مناطق الوطن.

وقال فريطاس “إن الانطلاق الفعلي لموسم مكافحة حرائق الغابات كان منذ شهر ماي الفارط. بعد أشهر من التحضيرات الجارية عن كثب. بفضل خطط عمل تم انتهاجها بإشراك عديد القطاعات”.

مشرا إلى أن حرائق الغابات لم تسفر عن أية خسائر بشرية ولا إصابات وسط السكان. رغم قربها من الحزام السكاني بفضل تدخلات فرق متنقلة من أجل إخماد البؤر المشتعلة.

كما أوضح فريطاس أنه يجري التنسيق مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية للقيام بإعداد نشرية جوية خاصة بالغابات. قصد رصد أحوال الطقس وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة ودرجات الحرارة.

ونوه ذات المتحدث بجهود الدولة الرامية للتقليل من أخطار حرائق الغابات. داعيا المواطنين إلى التبليغ عن هذه المخاطر.