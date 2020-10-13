فريقان جزائريان في نهائي مسابقة هواوي لتكنولوجيات الإعلام والإتصال

شارك، اليوم الثلاثاء، فريقان جزائريان في النهائي الإقليمي لمسابقة هواوي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

أفادت شركة هواوي الجزائر، في بيان لها، أن فريقان جزائريان شاركا اليوم في الدورة النهائية الإقليمية لهواوي.

وحسب ذات الشركة فإن المسابقة يتنافس فيها 7 طلاب يمثلون مؤسسات جامعية مختلفة “USTHB ، جامعة سعيدة، INTTIC …”.

المتنافسون مرفوقين مع مدربين متخصصين في الشبكة والسحابة.

وتهدف المسابقة للحصول على مكان في النهائي العالمي “مسابقة هواوي” التي ستقام في “شنجن” بالصين يوم 31 أكتوبر.

حيث قام الطلاب القادمون من مختلف ارجاء الوطن بدورة تحضيرية لمدة 5 أيام في الجزائر العاصمة من أجل الاستعداد بشكل جيد لمشاركتهم في هذه المسابقة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن هواوي الجزائر نظمت نهاية سبتمبر وعبر تقنية الفيديو، النهائي الوطني “مسابقة هواوي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

كان ذلك لصالح أكثر من 3000 طالب جزائري من 10 فرق قادمة من الجامعات ومعاهد التعليم العالي.

هذا واحتل الفريق الجزائري المكون من 3 طلاب ومدرس المركز الأول من بين 61 فريقًا مشاركًا من 61 دولة، في دورة 2019.