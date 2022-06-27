فريقان جزائريان يفوزان بالبطولة العالمية لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات بالصين

فاز فريقان جزائريان بالبطولة العالمية لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي نظمت يوم 18 جوان بالصين.

وفي هذا السياق، جمعت هذه المسابقة الدولية 120.000 طالب من 85 دولة من قارات مختلفة إفريقيا و أوروبا و آسيا والمحيط الهادئ، بالاضافة الى الشرق الأوسط و أمريكا الجنوبية.

كما فاز فريق “السحابة” الجزائري بالبطولة العالمية وهو “الجائزة الكبرى” وكذلك فاز فريق “الشبكة” بـ “الجائزة الأولى”. في هذه النسخة.

و فازت بدورها، طالبة جزائرية لأول مرة بجائزة “المرأة في التكنولوجيا”. حيث حدث هذا بفضل مهاراتهم في الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الذكاء الاصطناعي / الحوسبة / البيانات الضخمة / السحابة …).

بالمقابل و خلال هذه النسخة، تم تمثيل الجزائر بـ 6 طلبة لامعين، برفقة اثنين من المكونين وخبراء من هواوي، مع إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات والتسهيلات المقدمة من هواوي.

كما نضمت هذه الطبعة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و شاركت الجزائر في المسابقة العالمية ” لهواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ” لموسم 2021-2022، بمشاركة أكثر من 1200 طالب من أكثر من 30 جامعة وكلية ومعهد.

للتذكير، هذه المسابقة تم إطلاقها في سبتمبر، عندما زارت فرق من هواوي مختلف مناطق البلاد للتعريف بالمسابقة.

كما تتوافق هذه المسابقة تمامًا مع منظور ورؤية هواوي الخاصة بنقل المعرفة والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح المواهب الجزائرية الشابة.

وجاءت أسماء أبطال الجزائر كاالتالي:

ابطال ” الجائزة الكبرى ” في تخصص السحابة ”

– قاراباجي لينا “؛ المدرسة العليا للإعلام الآلي”

– قارة سفيان “جامعة باتنة 2”

– مسعودي أنيس “جامعة بجاية”.

الجائزة الأولى لتخصص الشبكة

– مسعودي مسلم “المدرسة العليا للإعلام الآلي ”

– بوسلاما هشام “المدرسة العليا للإعلام الآلي ”

– طيبة محمد علي “جامعة سيدي بلعباس ”

جائزة المرأة في التكنولوجيا

-قاراباجي لينا (المدرسة العليا للإعلام الآلي

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كما تم بفندق الباي بوهران امضاء اتفاقية شراكة بين لجنة تنظيم العاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها التاسعة عشر ومجمع هواوي HUAWEI الذي بعتبر اكبر شريك للجزائر في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

محافظ لجنة العاب البحر الأبيض المتوسط عزيز درواز، أكد أنّ مرافقة مجمع هواوي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها الباهية وهران تعد فرصة وتمهيدا لافاق مستقبلية سيتم خلالها استحداث المزيد من الشراكات والاستثمارات بالجزائر في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.

بالمقابل أشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بمنطقة شمال إفريقيا، فيليب وونڨ إلى التزاماتهم بمواصلة االاستثمار في الجزائر بعد اكثر من 20 سنة من تواجد هواوي بالجزائر ومرافقتها لمختلف متعاملي الهاتف النقال، المؤسسات الاقتصاديين والجامعات،

مؤكدا أنّ تظاهرة العاب البحر الأبيض المتوسط التي حظيت شركة هواوي بشرف مرافقة الجزائر في تنظيمها من خلال الدعم الذي ستقدمه في مجال التجهيزات التكنولوجية، ستجعل من مدينة وهران الساحلية ذات الموقع الاستراتيجي، والتي ستحتضنها من 25 جوان إلى السادس من جويلية بوابة لإبراز صورة مشرّفة عن الجزائر بالمنطقة المتوسطية والعالم أجمع.