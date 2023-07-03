فريقان من جامعة هواري بومدين يتوجان في منافسة المقاولين الشباب

تم تكريم فريقين من جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا بمناسبة الطبعة الـ12 من المنافسة. السنوية للمقاولين الشباب، التي تنظمها “إنجاز الجزائر”.

وحسبما أفاد به بيان للجامعة، فإن الفريقين الفائزين، قد شاركا الى جانب ثمانية فرق اخرى نهائية. في هذه المنافسة التي تكافئ أفضل مشاريع المؤسسة.

كما خلص بيان جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا، إلى أن فريق “وينك” قد فاز بالجائزة الاولى للمنافسة، والمتمثلة في جائزة “أفضل مؤسسة”. و سيمثل الجزائر في المنافسة الإقليمية “إنجاز العرب”. أما فريق “لافار” فقد فاز بجائزة “اختيار الجمهور”.