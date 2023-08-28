فريق أفاق غيليزان للسيدات يحقق فوز عريض أمام واد دجلة

حققت سيدات فريق أفاق غيليزان، أمس الأحد، فوز عريض، في مواجهة فريق واد دجلى المصري، ضمن الجولة الثانية من تصفيات رابطة أبطال إفريقيا للسيدات.

وتمكنت سيدات أفاق غيليزان، من الفوز في هذه المباراة، التي جرت بملعب “الإسكندرية” بمصر، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت هذه المواجهة تألق اللاعبة نعيمة بوهني، التي سجلت “سوبر هاتريك” في شباك سيدات واد دجلى المصري، لصالح أفاق غيليزان.

وستواجه ممثلات الجزائري، يوم الأربعاء المقبل، فريق الجمعية النسوية سوسة، في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات رابطة أبطال افريقيا للسيدات.