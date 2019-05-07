فريق أمن سيدي بلعباس يتوج بكأس الفيدرالية الجزائرية للرياضة والعمل

تمكن فريق أمن ولاية سيدي بلعباس – كهول – من التتويج بكأس الفدرالية الجزائرية للرياضة والعمل للموسم الرياضي 2018/2019 عقب فوزه على فريق أسيك الجزائر الوسطى بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر (3- 0) في اللقاء النهائي الذي جرت فعالياته بملعب عين الدفلى .

فريق أمن ولاية سيدي بلعباس – كهول- بعناصره وصل إلى النهائي بعد أن أزاح في مشوار الكأس كل من فريق مستشفى أم البواقي في الدور الثمن النهائي الذي فاز عليه بنتيجة هدفين دون رد (2-0)، و في الربع النهائيات فاز على فريق ميناء بومرداس بهدف دون رد (1-0) بملعب وادي الفضة، أما في النصف النهائي فتغلب على فريق جامعة أم البواقي بضربات الجزاء بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل الأبيض .