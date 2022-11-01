فريق أول شنقريحة: الوحدة الوطنية دين في أعناقنا

ذكّر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، فريق أول السعيد شنقريحة، بالتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته وحريته.

كما أكد فريق أول شنقريحة، بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية، أن الوحدة الوطنية التي أودعها بين أيدينا تاريخ حافل عريق”. هي “دين في أعناقنا مستحق لشهداء الثورة التحريرية، وهي أيضا من أوجب وأقدس واجباتنا”. “التي يتعين الذود عنها وتوطيد دعائمها”.

كما دعا فريق أول شنقريحة ، إلى مباشرة مشاريع واعدة، قائلا “وعليه بات علينا اليوم، في الوقت الذي يسعى فيه الوطنيون المخلصون إلى بناء الجزائر الجديدة”. من خلال “مباشرة مشاريع واعدة، على جميع الأصعدة والمجالات، مشاريع كفيلة بتحقيق التقدم المنشود”. “الذي يجعل بلادنا تواكب ركب التطور في العالم”.

وفي إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ68 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة 1954، عرفت كل الهياكل والوحدات التابعة للجيش الوطني الشعبي. على غرار مقرات قيادات القوات والنواحي العسكرية، تنظيم تجمعات للمستخدمين ليلة الفاتح من نوفمبر 2022 على الساعة صفر. حيث تم رفع العلم الوطني والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار.

كما عرفت هذه المراسم، إطلاق 68 طلقة مدفع، نفذتها مفرزة تابعة لقيادة الحرس الجمهوري. وهذا على مستوى مقر قيادة القوات البحرية بالأميرالية.

وقال من جهته، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن قدرات الأمة عانت من الشلل بفعل التجاوزات لسنوات طويلة. كما قال تبون في رسالة وجهها إلى الشعب بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر 1954 “جزائر “الخير والنماء”. “التي ضحّى من أجل حرّيتها واستقلالها ووحدتها الشهداء والمجاهدون”. “ليست أملا نتطّلع إليه فحسب، بل هي في هذه الـمرحلة هدفنا الإستراتيجي الذي نتجنّد حوله جميعا، في الجزائر الجديدة”. “بثقة لا تتزعزع في قدرات الأمة”. وفي “طاقاتها الهائلة التي عانت من الشّلل والتعطيل بفعل التجاوزات والانحرافات المتراكمة على مدى سنوات طويلة”.