فريق إسباني مُتواضع يقترب من ضم لحسن

يهدف نادي “رايو ماجادا هوندا” الإسباني للتعاقد مع لاعب المنتخب الوطني السابق وفريق “ملقا” الإسباني مهدي لحسن خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت الصحافة الإسبانية أمس السبت أن مُسيري هذا الفريق مُهتمون جدا بخدمات لاعب وسط الميدان الدفاعي.

ويُعول المدير الرياضي الجديد لرايو ماجادا هوندا أنتونيو رويز فيلاشاس على ضم اللاعب بحكم أنه كان يشغل نفس المنصب الموسم الماضي في الفريق الأندلسي.

ويعرف إمكانيات نجم الخضر السابق المُلم جيدا بخبايا الدرجة الثانية الإسبانية ويمتلك شخصية قيادية داخل وخارج الملعب.