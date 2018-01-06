فريق إيطالي يريد أوناس على شكل إعارة

يتواجد الدولي الجزائري آدم أوناس، محل إهتمام نادي بينفينتو الإيطالي، الذي يسعى للتعاقد مع صاحب الـ21 عاما على شكل إعارة.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن نادي بينفينتو، من بين الأندية التي تتابع وضعية أوناس مع فريقه نابولي، باهتمام كبير.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي بينفينتو، الذي يحتل مؤخرة ترتيب السري”أ”، قد يكون الحل لأوناس، الباحث عن التأقلم أكثر في الكالتشيو.

حيث سيضمن نادي بينفينتو، مشاركة أساسية، لأدم أوناس، فيما تبقى من عمر البطولة الإيطالية، التي يسعى فيها الفريق ضمان البقاء.