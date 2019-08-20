فريق “الإمارة” لإنقاذ سليماني من جحيم ليستر

تطورت وضعية الدولي الجزائري إسلام سليماني بشكل إيجابي، وهو الذي يتواجد في وضعية لا يُحسد عليها مع ناديه “ليستر سيتي”.

وكشفت جريدة “لو 10 سبور” الفرنسية بأن “سوبر سليم” في مُفاوضات مُتقدمة مع “موناكو”، للإلتحاق بصفوفه قبل غلق الميركاتو الجاري.

ووفقا لذات المصدر، فإن رأس الحربة سيخلف قائد فريق “الإمارة”، راديميل فالكاو الذي سيُغير الأجواء هو الآخر، في الأيام القادمة.

وسيجد إبن عين البنيان في قلعة “لوي 2” مُدربه السابق “ليوناردو جارديم”، والذي سبق وأن عمل معه في سبورتينغ لشبونة.

يُذكر بان هداف المنتخب الوطني لا يزال مُرتبطا مع “الفوكسيس”، والذين يُسابقون الزمن للتخلص منه هذه الصائفة.

وأوضح “براندون رودجرز” مُدرب بطل إنجلترا 2016، أول أمس بأن لاعبه مُطالب بإيجاد فريق جديد لأنه غير مرغوب فيه.