فريق الخبراء الصينيين ينطلق في رحلته إلى الجزائر للمساعدة في مواجهة كورونا

سينطلق فريق من الخبراء الصينيين، ليلة الأربعاء إلى الخميس، في رحلة إلى الجزائر من أجل مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وستبدأ رحلة الفريق، والتي ستدوم حوالي الاسبوعين بالجزائر، من مطار مدينة تشونغتشينغ الصينية.

وأعد الفريق حوالي 15 طنا من المواد الطبية، تبرعت بها حكومة مدينة تشونغتشينغ للجزائر، وتتكون أساسا من المواد الواقية والقفازات والنظارات والأدوية، معضمها تبرعات.

وتم ارسال جميع الامدادات إلى المطار قبل الانطلاق.

ويحمل كل صندوق، كل من علم الجزائر وعلم الصين، وعبارة “المشاركة في السراء والضراء.. التضامن كرجل واحد”، مكتوبة باللغتين العربية والصينية.

وتؤكد هذه العملية، والتي سبقتها عدة عمليات تضامنية من الحكومة الصينية، مجددا، على قوة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.