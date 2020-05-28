فريق الخبراء الصيني: كورونا بالجزائر مغاير للفيروس المُكتشف بالصين!

المجتمع
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فريق الخبراء الصيني: كورونا بالجزائر مغاير للفيروس المُكتشف بالصين!
بقلم نادية بن طاهر

اعتبر رئيس فريق الخبراء الطبي الصيني، تشو لين، أمس الأربعاء، أن فيروس كوفيد-19 المكتشف بالجزائر، هو مغاير للفيروس الذي تم إكتشافه ببلده.

وأوضح الخبير الصيني، خلال ندوة صحفية نظمت عشية مغادرة الفريق الصيني الجزائر، أن الفيروسين مختلفين وأن الفيروس المكتشف بالجزائر، يشبه ذلك المكتشف بفرنسا.


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