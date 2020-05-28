فريق الخبراء الصيني يُؤكد على فعالية بروتوكول العلاج بالكلوروكين في الجزائر

أكد رئيس فريق الخبراء الطبي الصيني، تشو لين، أمس الأربعاء، على فعالية بروتوكول العلاج “الكلوروكين” الذي اعتمدته الجزائر.

وخلال ندوة صحفية نظمت عشية مغادرة الفريق الصيني الجزائر، قال قائد الفريق، بعث برسالة تتضمن رأيه حول عودة الحياة العادية في الجزائر إلى سفارته، التي سترسلها بدورها إلى وزارة الصحة وإلى اللجنة العلمية.

وفي هذا الصدد، قال البروفيسور: “لقد طلب منا الوزير تفسيرات بخصوص هذا الموضوع، سنقوم بارسال ردنا كتابيا”.

وأكد الخبير، أن اللجنة العلمية تقوم بدراسة مسألة رفع الحجر الصحي، مع مواصلة تحليل الوضع.