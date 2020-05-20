فريق الخبراء الطبيين الصيني في المركز الاستشفائي الجامعي لباب الواد

قام، اليوم الأربعاء، فريق الخبراء الطبي الصيني بزيارة إلى المركز الإستشفائي الجامعي بباب الواد.
نشرت، سفارة الصين بالجزائر، مقطع فيديو يظهر فريق الخبراء الطبيين الصيني وهو يطوف أروقة المستشفى الجامعي بباب الواد، ويتحدث إلى المرضى المتواجدين بالمصلحة الاستشفائية.
Chinese doctors visit COVID-19 patients at Hospital of Bab el-Oued
Chinese doctors visit COVID-19 patients at Hospital of Bab el-Oued in Algiers. The patients have mild symptoms and are recovering well. The hospital is the oldest public hospital in Algeria, with about 50 COVID-19 patients currently receiving treatment there.
Publiée par CGTN Frontline sur Mercredi 20 mai 2020
التعليقات (0)