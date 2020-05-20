فريق الخبراء الطبيين الصيني في المركز الاستشفائي الجامعي لباب الواد

قام، اليوم الأربعاء، فريق الخبراء الطبي الصيني بزيارة إلى المركز الإستشفائي الجامعي بباب الواد.

نشرت، سفارة الصين بالجزائر، مقطع فيديو يظهر فريق الخبراء الطبيين الصيني وهو يطوف أروقة المستشفى الجامعي بباب الواد، ويتحدث إلى المرضى المتواجدين بالمصلحة الاستشفائية.