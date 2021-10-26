فريق الدرك الوطني يتقدم بثلاثية على فريق القوات البرية في نهائي كاس الجزائر العسكرية

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة اليوم الثلاثاء على مراسم المقابلة النهائية لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم في طبعتها الـ49.

وتقدم فريق الدرك الوطني بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي إحتضنها مركز تجمع الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون.

وتابع المباراه إلى جانب الفريق شنقريحة، كل من وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق ووزير الاتصال عمار بلحيمر وعدد من الإطارات في الجيش إضافة .