فريق الناحية العسكرية الأولى يتوج بطلا لكأس الجزائر

تمكن فريق الناحية العسكرية الأولى من الفوز بكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم للمرة 10 في تاريخه.

وجرى النهائي بمركز تجمع الفرق الرياضية الوطنية العسكرية الشهيد بوجريو مسعود ببن عكنون.

كما جرت المباراة النهائية أمام القوات البرية في حضور رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع عبد المجيد تبون و بحضور الفريق أول السعيد شنقريحة.

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