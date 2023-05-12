فريق الناحية العسكرية الخامسة يفوز بسباق نصف الماراطون للنخبة

فاز فريق الناحية العسكرية الخامسة، بالمرتبة الأولى للطبعة الثالثة للجائزة الكبرى، لنصف الماراطون الوطني العسكري للنخبة الرياضية، التي نظمت اليوم الجمعة بوهران (الناحية العسكرية الثانية).

وفاز فريق الناحية العسكرية الخامسة بالمرتبة الأولى حسب الفرق في هذه المنافسة التي جرت انطلاقا من جبل “مرجاجو” وصولا إلى المركب الرياضي الجهوي العسكري بوهران يليه ثانيا فريق الناحية العسكرية الثانية ثم فريق مديرية الإدارة والمصالح المشتركة بوزارة الدفاع الوطني في المرتبة الثالثة.

وفي الفردي فاز العداء الطالب ضابط صف متعاقد حراوي منصور من الناحية العسكرية الخامسة بالسباق في 1 ساعة و5 دقائق و31 ثانية متبوعا بالعريف الأول معروفي أحمد من الناحية العسكرية الثانية في حين حل الرقيب المتعاقد يوسفي حمزة من الناحية العسكرية السادسة في المرتبة الثالثة.

ونوه رئيس مصلحة الرياضات العسكرية بدائرة الاستعمال والتحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي العقيد جابو أمحمد عبد الحق الذي أشرف على مراسم انطلاق وإختتام المنافسة بـ “التنظيم المحكم” الذي ميز هذه التظاهرة الرياضية العسكرية وب”المستوى العالي” للمشاركين.

كما ذكر العقيد جابو محمد عبد الحق في كلمة بالمناسبة أن منافسة نصف الماراطون الوطني العسكري التي نظمت اليوم الجمعة بوهران بمشاركة 145 عداء يمثلون مختلف القيادات والنواحي والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي تدخل في إطار تجسيد البرنامج السنوي للنشاطات الرياضية العسكرية لسنة 2022-2023.

وأضاف أن “المنافسات الرياضية العسكرية تمثل فرصة لإبراز مواهب الرياضيين العسكريين بغية تدعيم النخبة الرياضية الوطنية العسكرية لتمثيل الجيش الوطني الشعبي والجزائر في المحافل الدولية”.

وأكد نفس المسؤول أن “مصلحة الرياضات العسكرية تسعى من خلال برنامجها السنوي للنشاطات الرياضية العسكرية إلى تجسيد أهداف ترتكز على التحضير الرياضي والجاهزية البدنية والذهنية للأفراد باعتبارها مؤشرا لتقييم مستوى الإعداد البدني الذي وصل إليه الفرد العسكري”.

وتم في ختام المنافسة تكريم عدد من متقاعدي مصلحة الرياضات العسكرية نظير ما قدموه طيلة مشوارهم المهني للرياضة العسكرية.